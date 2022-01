Podpora skrbnikom v težkem življenjskem obdobju

Ko se v družini pojavi primer demence pri mlajšemu ali starejšemu članu, se sorodniki soočajo s težavami, ki jih še ne poznajo. Zahtevna, večkrat psihološko moreča oskrba bolnikov, pomeni za večino začetek novega, drugačnega življenja, na katerega niso pripravljeni. Skrbniki, t.i. caregiver, Alzheimerjevih bolnikov in drugih oseb, ki trpijo za demenco, so v glavnem družinski člani, starši, sinovi ali vnuki, ki ljubljeno osebo spremljajo v vseh fazah bolezni.

Ob strokovni pomoči zdravnikov je za vsakdanje soočanje z boleznijo na Tržaškem na voljo prostovoljna služba Casa Viola, ki deluje v okviru društva Goffredo De Banfield, ki nudi podporo ljudem z demenco in Alzheimerjevo boleznijo. V stanovanju na Ulici Filzi 21 je leta 2014 nastala prava posvetovalnica, dom, ki nudi skrbnikom brezplačne storitve, predvsem pa jih sprejme in jim pomaga v težkem trenutku, ko potrebujejo novo znanje. Glavna dejavnost doma je namreč izobraževanje, spletno in v živo, odprto vsem, tudi tistim, ki nimajo demence v družini, a želijo razumeti, kako bolnikom pomagati. Giulia Galvani, psihologinja doma, nam je predstavila brezplačno ponudbo doma, ki je od leta 2016 do danes sprejel okrog 800 skrbnikov, samo lani jih je bilo, kljub koronavirusnim omejitvam, 353.

Novo leto se v domu začenja z novimi in že poznanimi tečaji. Več informacij o vpisovanju in vsebinah je na voljo na spletni strani caregiveracademy.it.

