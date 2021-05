»Poenostavim in ponudim bistvo«

Pred dvema tednoma se je v najbolj poznani svetovni spletni trgovini pojavila nova knjiga Grammatica italiana semplificata per tutti, pod katero se je podpisala 35-letna Radha Nadlišek, Šentjakobčanka, sicer doma s Katinare. Po poklicu je vzgojiteljica, odprla je svoje samostojno podjetje in svojim gojencem, slovenskim in italijanskim otrokom ter mladostnikom od osnovne do drugostopenjske srednje šole pomaga najti pravo učno metodo. S časom je namreč spoznala, da jim lahko najbolj pomaga tako, da jim snov poenostavi oziroma jim ponudi bistvo, saj na tak način stvari veliko lažje dojamejo, kakor če bi jih »bombardirala z informacijami«, ugotavlja.