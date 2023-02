Poezija – naraven breg, kjer lahko človek razmišlja

Vse je nared za tretjo izvedbo mednarodne pesniške nagrade Rainer Maria Rilke. Včeraj je na sedežu srednjeevropske pobude SEP Massimo Romita v imenu organizatorja, skupine Ermada Flavio Vidonis in društva Poiein, predstavili nagrado (pravzaprav razpis zanjo), ki se vključuje v festival Duino&Book in bo zmagovalcem zagotovila denarne nagrade na slovesnem zaključnem (septembrskem) dogodku na prestižnem gradu v Štanjelu.

Lani je pri nagradi sodelovalo 195 italijanskih, slovenskih, avstrijskih in nemških pesnikov (verzi so bili vsi prevedeni tudi v italijanščino), tako da so organizatorji poskrbeli za številna bralna srečanja, ki jih bodo ponovili kajpak tudi letos.

O sami nagradi, ki predvideva dve sekciji, in sicer objavljena poezija in neobjavljena zbirka (največ 40 poezij), o katerih se bosta na koncu izrekli dve ločeni žiriji, sta spregovorila koordinatorja projekta Christian Sinicco in Mary Barbara Tolusso.