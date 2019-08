Poezija povezuje ljudi in kulture

Oči kipov treh večnih pesnikov Srečka Kosovela, Umberta Sabe in Iga Grudna, ki jih je na Pesniški poti med Poklonom in Colom upodobil umetnik Klavdij Palčič, so v sredo pozorno spremljale pisano množico, ki se je zbrala na priljubljenem pesniškem sprehodu. Dogodek, ki ga je Skupina-Gruppo 85 v sodelovanju z Občino Repentabor priredila že devetič, udeležence vedno prevzame s prijetnim, a vsakič drugačnim objemom. Njegovo uresničitev sta na predvčer velikega šmarna omogočila še kulturno društvo Kraški dom in Društvo slovenskih pisateljev. Navzoče je po glasbenem uvodu kitarista Glasbene matice Manuela Bona v imenu županje Tanje Kosmina najprej pozdravila repentabrska občinska odbornica za kulturo Silvana Petaros.

Čas na kilometer dolgi poti, ki so jo pod Tabrom odprli leta 2011, mine, kot bi trenil. Za prisrčno vzdušje vseskozi skrbijo »sprevodniki« Roberto Dedenaro, Marko Kravos in Vilma Purič, besed nikoli ne zmanjka. Ob slovenščini in italijanščini sta se tokrat prepletali še rezijanščina in arabščina. Tako čarobno večkulturno povezavo poezija še kako premore.