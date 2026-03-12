»Pogajalec mora biti empatičen in pripravljen na pogovor«

Dve uri in pol je policijski poveljnik Gianluca Bufardeci potreboval preden je moškega le prepričal naj stopi korak nazaj in naj si le premisli. Bil je 25. januar, ko je Bufardeci z umirjenim tonom glasu in pomirjujočimi besedami uspel preprečiti poskus samomora moškega, ki je grozil, da se bo vrgel z nadvoza na izvozu za Katinaro.

Policijskemu poveljniku je včeraj tržaški župan Roberto Dipiazza podelil občinsko priznanje. »S spoštovanjem in hvaležnostjo za strokovnost, empatijo in nesebičnost, ki ste jih pokazali pri preprečitvi poskusa samomora našega someščana,« je prebral župan in zaupal, da je tudi sam dvakrat uspešno preprečil podobno usodno dejanje.

Katere pa so značilnosti pogajalca? »Zelo mora biti empatičen in pripravljen se pogovarjati oz. poslušati osebo, ki je jasno v hudi stiski,« je povedal Bufardeci, ki se je rodil v Siracusi, v Trstu pa dela že od leta 1999. »Skušati mora razumeti težave, ki so osebo privedle do te odločitve in jo z dialektiko prepričati, da to res ni prava rešitev.«