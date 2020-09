Gasilci so ob pomoči helikopterja ter gozdne straže in prostovoljcev civilne zaščite zgodaj popoldne pogasili požar, ki se je zjutraj malo po 9. uri vnel na Frščaku pri Devinu. Trenutno še odpravljajo posledice in preverjajo pogorišče. Zagoreli so približno 3 hektarji površine, gorelo je predvsem grmičevje. Gašenje je bilo težavno, ker se je požar vnel na težko dostopnem območju, ki so ga lahko dosegli le peš, poleg tega se je hitro razširil zaradi burje.