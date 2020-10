Pogasili požar, pogorišče še nadzorujejo

Požar pri Orehu so gasilci tržaškega pokrajinskega poveljstva in njihovi kolegi iz Milj včeraj pogasili, potem ko so bili vso noč na nedeljo zaposleni z gašenjem. Trenutno so še na mestu in nadzorujejo pogorišče. Požar je v soboto, 17. oktobra, pozno zvečer izbruhnil v obratu za kompostiranje odpadkov v Ul. Canneto pri Orehu v miljski občini. Gašenje se je začelo okoli 22.30, po poročanju gasilcev je zagorelo na ploščadi, kjer po navadi raztovarjajo odpadke, namenjene kompostiranju. Vzroke požara še preiskujejo.