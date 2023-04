Pogled izza streh je drugačen v novi zbirki Majde Artač Sturman

»Strehe nas vsak dan pokrivajo, ščitijo nas. Lahko pa nas tudi ovirajo. Ko se nam razgrne pogled nad strehami, spremenimo zorni kot in na stvari gledamo drugače.« Tako je tudi v svoji najnovejši pesniški zbirki Strehe Majda Artač Sturman skušala spremeniti pogled na vsakdanjo stvarnost. Prizori, ki se razvijajo okrog rjuhe, puloverja, skodelic, pa tudi stojnica z dišavami in mlad par, ki se sprehaja po Trstu, so navdih za njeno poezijo.

Pesniško zbirko je avtorica predstavila v Tržaškem knjižnem središču, z njo sta se pogovarjali urednici pri Založništvu tržaškega tiska (ZTT) Martina Kafol in Alina Carli, ki je z Andrejem Pisanijem oblikovala naslovnico in notranjo grafiko knjige. O Artačinem delu pa je najprej spregovoril pesnik Ace Mermolja, za katerega je pesniška zbirka Strehe »skrb za slovenski jezik, knjiga, ki ima svojo dragocenost«. Večer, posvečen poeziji, je na kitari spremljal Gabriel Možina, učenec na Glasbeni matici iz razreda Marka Ferija. Tudi publika je dodala svoj glas, saj je iz zbirke bralo tudi občinstvo.

»Strehe je obenem naslov zbirke in ene izmed pesmi, rojeval pa se je počasi in ko ga prebiram, mi je vse bolj všeč,« je dejala pesnica ter dodala, da nasploh doživlja novo knjigo zelo čustveno. V njej se prepletajo barve – predvsem v centralnem sklopu Galerija, kjer so pesmi zbrane kot slike, ki visijo v galeriji, – in jeziki. Prisotni so pretežno motivi iz vsakdana, in sicer ženska opravila, »taka nekoliko bolj mehanska, ki pa v meni sprožijo fantazijo,« je razkrila avtorica. Pojavljajo pa se tudi druge teme, na primer zamejska problematika.