Pogled na mesto iz leta 2030

Politično gibanje Adesso Trieste je po uspešnem srečanju o ekologiji in okolju prijaznem razvoju družbe pri Sv. Jakobu povabilo člane na prvi urbani sprehod po Cavani. Vodeni ogled, ki je potekal danes, je za gibanje način medsebojnega spoznavanja ter odkrivanja znanih in manj znanih kotičkov starega mesta, ulic in trgov, ki so primerno urejeni in vključeni v urbano ureditev, ter območij, ki že leta čakajo na obnovo. Znani načrt Urban, ki je delno povrnil dostojanstvo enemu izmed najbolj zanemarjenih predelov mesta, ni brez napak. Območje se nahaja namreč nad dobrim delom starega rimskega mesta in drugih ostankov iz osemnajstega stoletja. Ponekod je občinska uprava najdišča zagradila, jih zaščitila in, čeprav brez primernih oznak, pustila na ogled. Drugje so se obnovitvena dela ustavila in še danes čakajo na boljše čase.

Člani gibanja Adesso Trieste so s pomočjo vodiča-igralca Lorenza Zuffija povabili udeležence, naj na različnih lokacijah razmislijo, kakšno bo mesto leta 2030 in kako bi opisovali turistom, kot neke vrste futuristični Ciceroni, kakšno je bilo mesto deset let prej. Skupina urbanih pohodnikov je krenila iz Ulice punta del forno in se prvič ustavila na t.i. Crosadi, primerom nedodelanega načrta, ki že skoraj dvajset let čaka na ureditev. Arheolog Massimo Braini in odgovoren za kulturno dediščino na tržaški občini Riccardo Cepach sta nagovorila prisotne in podala nekaj osnovnih podatkov o zgodovini območja. Primera dobre prakse pa sta Trg Barbacan in Rihardov slavolok, ki sta lepo vključena v urbano okolje.

Sprehod so organizatorji obogatili z obiskom nekaterih lokalov in društev.