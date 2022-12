Pogoji za voznike nevzdržni

Razmere so nevzdržne in tako ne gre več naprej. Delovni pogoji in kakovost življenja voznikov, pa tudi zaposlenih v pisarnah podjetja Trieste Trasporti so se v zadnjih letih tako poslabšali, da sami ne vidijo rešitve. Vsi sindikati, ki predstavljajo zaposlene v podjetju, so se zato odločili, da okličejo stavko, ki bo potekala danes med 9. in 13. uro.

SINDIKATI SLOŽNO NAPREJ

Sindikati FILT - CGIL, FIT - CISL, UIL Trasporti, FAISA - CISAL, UGL FNA in USB Privato so moči združili že avgusta, ko so začeli s stavkovnimi aktivnostmi zaradi slabih pogojev dela v podjetju. »Nimamo pravice do izrednih dopustov in moramo opravljati veliko nadur,« je v telefonskem pogovoru dejal Roberto Gazzaneo iz sindikata UIL Trasporti.

Zaposleni pri podjetju Trieste Trasporti zahtevajo predvsem višje plače in zaposlitev novih voznikov. »Pravkar zaposleni vozniki imajo zelo nizke plače, približno 1300 evrov na mesec. Delo pa zahteva veliko odgovornost in je stresno,« je kolega dopolnil Stefano Mauro iz sindikata FILT - CGIL.

Delo je postalo tako nevzdržno, da so se za odpoved odločili tudi zaposleni, ki so bili v službi več kot 25 let. »Predstavljajte si, da se nekdo odloči, da pusti službo pri 50 letih. Očitno so delovni pogoji res slabi,« je potarnal Mauro.

