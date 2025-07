»Pograbil sem psa in zdrvel po zakajenem stopnišču«

Dan po požaru v stanovanju v Ulici Galilei na križišču z Ulico Giulia še vedno ni znano, zakaj se je vnel v drugem nadstropju stanovanjskega poslopja. Ogenj naj bi se vsekakor prek stropa razširil vse do tretjega nadstropja stavbe. Gasilci so evakuirali več kot 20 ljudi, vsaj enajst je bilo v požaru poškodovanih zaradi vdihavanja dima.

Evakuiranih je bilo tudi več domačih živalih. Francesco, mladenič, ki s staršema prebiva v četrtem nadstropju stavbe, je ležal na kavču v dnevni sobi, ko je slišal zvonec. Nekdo je opazil ognjene zublje in pozvonil na domača vrata. »Pograbil sem psa in zdrvel iz stanovanja. Stopnišče je bilo že popolnoma zasičeno z dimom,« je pripovedoval včeraj malo po polnoči. Z njim in živaljo je bilo vse v redu, njegovega stanovanja v četrtem nadstropju ogenj na srečo ni poškodoval.

Gasilci so z intervencijo nadaljevali pozno v noč, z dihalnimi aparati na obrazu so pregledovali zakajene bivalne prostore. Večina stanovalcev se je danes dopoldne vrnila na svoje domove, stanovanji, ki ju je zajel ogenj, pa ostajata neuporabni.