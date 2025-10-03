Pogrešamo ljudi, kot je bil Albin Skerk

Komunistka Marija Bernetič je bila leta 1963 prva Slovenka, ki je prestopila prag italijanskega povojnega parlamenta. V poslansko zbornico ni bila izvoljena direktno, a kot prva neizvoljena na listi KPI, potem ko je Vitttorio Vidali, ki je bil izvoljen v obe veji parlamenta, izbral senat. Že na naslednjih volitvah leta 1968 pa smo Slovenci tvegali izgubo zastopnika v Rimu. Za politični podvig je poskrbel Albin Skerk, ki je umrl na današnji dan pred tridesetimi leti pri starosti 74 let.

KPI je za poslansko zbornico, poleg Skerka, kandidirala bodočega predsednika deželnega sveta Maria Collija in miljskega župana Gastoneja Milla. Za Slovenca sta bila to močna tekmeca, na koncu pa mu je uspelo. Pri tem mu je pomagala tudi Slovenska skupnost, apel za njegovo izvolitev je med drugim podpisal njegov sovaščan Alojz Rebula. Skerk je edini poslanec slovenske narodnosti, ki je bil dvakrat neposredno izvoljen z osebnimi preferencami.

Skerk je bil dosleden komunist in obenem človek, ki je verjel v dialog in dogovarjanje med Slovenci. Danes pogrešamo takšne ljudi. Bil je zelo navezan na domače okolje in na rojstni Šempolaj ter ni nikoli pozabil, da je bil pred politično kariero kamnosek. Kot devinsko-nabrežinski župan je nasprotoval gradnji istrskega begunskega naselja pri Sesljanu, ki jo je namesto njega na zahtevo Rima odobril izredni vladni komisar.