Reševalci so pri Briščah na osamljenem gozdnem območju našli truplo pogrešanega 53-letnega Pietra Gianesellija z Opčin. Svojci so ga pogrešali od ponedeljka, ko je odšel peš od doma. Za njim je stekla obsežna iskalna akcija, pri kateri je danes sodelovalo okrog 50 ljudi, pripadnikov gorske reševalne službe, prostovoljcev civilne zaščite, karabinjerjev in gasilcev. Območje je preletaval tudi helikopter.