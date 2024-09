Pogrešanega 73-letnika Claudia Visintina so ob 17.40 našli, je sporočila lokalna policija. Od doma na območju nekdanjega sejmišča v Drevoredu Ippodromo je odšel danes zjutraj, ob 9. uri. Nato so se za njim izgubile vse sledi. Takoj po izginotju so ga začeli iskati svojci in lokalni policisti.