Pogrešanega fanta našli mrtvega

Pri nekdanji umobolnici so gasilci danes okrog 10.30 našli mrtvega pogrešanega 23-letnega tržaškega mladeniča Danieleja De Filippija. Kot so nam povedali pristojni s kvesture, so takoj stekle preiskave, sodni zdravnik pa se še ni izjavil glede vzroka smrti.

Fanta so neuspešno iskali od torka, ko se ni vrnil domov in za njim se je izgubila vsaka sled. Še pred dnevi se je njegov mobilni telefon povezal s postajo v okolici univerze, tako da se je iskanje osredotočilo na tisto območje; v četrtek pa je definitivno mrknil.