Pohodi in konference za odkrivanje narave

Občina Trst prireja v sodelovanju s partnerji tudi letos niz Passeggiando si impara, ki bo zaobjemal petnajst predavanj v naravi in štiri vodene oglede tržaškega muzejskega bogastva.

Konference, poudarjajo organizatorji, bodo na sporedu med februarjem in decembrom in bodo vedno dosegljive z javnimi prevoznimi sredstvi, nekatere bodo tudi dostopne za osebe z omejeno mobilnostjo. Načeloma se bodo dogajale ob sobotah popoldne, trajale pa bodo tri ure.

Trije sprehodi bodo potekali v okolici Bazovice, štirje v Trstu, dva pa v Miljah. V Grljanu in pri Lazaretu bodo priredili tudi plavalne podvige za odkrivanje morja, zadnji trije izleti pa bodo posvečeni dinozavrom. Dva bosta udeležence popeljala v Ribiško naselje, eden pa v Trebče.

Vodeni ogledi se bodo dogajali v Naravoslovnem muzeju, prvi - 8. marca- bo posvečen zoologiji po žensko, preostali trije pa bodo na sporedu decembra in bodo posvečeni razvoju človeka, živalim pozimi in žuželkam.

Za prvo konferenco bo poskrbel naravoslovec Nicola Bressi, in sicer 22. februarja v Bazovici. Zbirališče bo ob 14.45 na neasfaltiranem parkirišču v Kosovelovi ulici, kjer se začne Resslova pot. Predavanje bo posvečeno volkovom ter sožitju med njimi in človekom v pravljicah, gospodarstvu in zoologiji.

Celoten program konferenc in pohodov je objavljen na spletni strani Naravoslovnega muzeja. Tam je na voljo tudi prijavnica, ki je obvezna, udeležba pa je brezplačna. Organizatorji poudarjajo, da je treba oddati prijavnice osebno tik pred začetkom pohoda, udeleženci jih bodo lahko tudi izpolnili na samem zbirališču. Za vodene oglede po Naravoslovnem muzeju bo treba plačati le muzejsko vstopnino, razen 8. marca, ko bo vstop za ženske brezplačen.