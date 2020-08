Pohodi, ki spajajo morje in Kras

Spoj med morjem in Krasom je letos ovekovečila pobuda Piacevolmente Carso - estate (Prijetno na Krasu - poletje) v znamenju pohodništva, ki razkriva lepote narave, zgodovine in gastronomske tradicije našega prostora.

Prvo srečanje, za katerega si je posebej prizadeval eden izmed vodij projekta Maurizio Bekar, je 9. avgusta potekalo v znamenju navdušenih udeležencev, ki so kljub vroči poletni sezoni na spoznavanje bogastva ozemlja odgovorili pozitivno. Literarno-pohodniške avanture od Devina do mitreja in Rilkejeve pešpoti se je udeležilo približno 30 zainteresiranih. Drugače je zadruga Curiosi di natura (Radovedni za naravo) nastala leta 2001 z namenom, da bi skrbela za botanični vrt Carsiana pri Zgoniku, postopoma se je v ljubezni do didaktike in ljubiteljstva narave ter kulture domačega ozemlja razvila v ciljno organizacijo za niz srečanj, ki v poletnem in jesenskem času navdušence vodi po kraških poteh.

Letos poleti poleg že izvedenega prirejajo še šest pohodov (prihodnji bo 16. avgusta na območju Proseka). Za udeležbo se je treba predhodno prijaviti preko maila curiosidinatura@gmail.com ali telefona 340-5569374. Več informacij lahko zainteresirani dobijo tudi na spletni povezavi: www.curiosidinatura.it.

Za uspešnost pobude so zaslužni tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina, Slovensko deželno gospodarsko združenje, GIT in Etična banka Trst-Gorica-Videm. Velik doprinos pri uspehu imajo kulinarični partnerji, ki z ugodnimi cenami hvalevredno zaokrožijo pobudo. Po zadnjih ocenah postaja pobuda zanimiva ne samo za domačine, temveč tudi za turiste. »Pohodov se udeležijo ljudje iz tržaške in goriške pokrajine, Pordenona, Veneta, pa tudi iz Slovenije, poleg turistov, ki se zelo zanimajo za krajevne lepote. Ker sodelujemo tudi z Mednarodnim centrom za teoretsko fiziko pri Miramaru, na naših pohodih srečamo udeležence številnih narodnosti,« pravi Maurizio Bekar.