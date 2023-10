Pohodnika nad Orehom reševali s helikopterjem

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in gorski reševalci iz Milj so okrog 10. ure posredovali v Vinjanskem gozdu nad Orehom, kjer se je poškodoval 71-letni pohodnik s Tržaškega. Spotaknil se je in padel ter se močno udaril v nogo. Zaradi hudih bolečin je ostal na tleh in ni mogel več nikamor. Na bližnje območje so reševalci prispeli s terenskimi vozili, nato so poškodovanega pohodnika po gozdni stezi dosegli peš. Na kraju mu je zdravstveno osebje nudilo prvo pomoč. Zaradi zahtevnosti območja in onemoglosti poškodovanega pohodnika so sklenili, da pokličejo na pomoč reševalni helikopter, pri čemer so prej bonificirali del gozdnate površine in z motornimi žagami počistili nekaj vej in grmovja. Na helikopter, ki je medtem prispel, so ga potegnili z vitlom. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel domnevni zlom stegnenice.