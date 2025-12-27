»Pojdite na Kras, videli boste, da so skoraj vsi naklonjeni žičnici«

Roberto Dipiazza je tržaški župan že skoraj 20 let. Do konca mandata ga čaka še leto in pol županovanja. Nekateri Tržačani ga obožujejo, drugi so do njega izjemno kritični. Somišljeniki ga vidijo kot človeka, ki je v mestu nekaj naredil, kritiki pa kot brezkompromisnega in samosvojega poslovneža. Očitno je prvih več, saj je župan Trsta že 19 let, pred tem pa je bil pet let tudi župan Milj. Ob zaključku mandata spomladi 2027 se bo lahko pohvalil s četrt stoletja dolgo župansko kariero.

Iztekajoče se leto je dobra priložnost za sproščen pogovor o politiki, uresničenih projektih in izzivih ob zaključku mandata. Župan nas je včeraj sprejel na svojem domu nad Grljanom, v katerem ima razstavljene številne lovske trofeje. V pisarni ima celo trofejo medvedje glave. Ponosno je povedal, da je kot lovec redno obiskoval gozdove okoli Vrhnike.

Začniva s težavami v Trstu, ki vas grizejo. Ki bi jih radi uredili, pa ne gre tako, kot bi želeli. Predvidevam, da vas in Trst mučijo kabinska žičnica, pomanjkanje parkirišč, Staro pristanišče, nove jasli v Rojanu ...

Po mojem je za vse kriva politika. Ko ta ne ve več, kako se lotiti nasprotnika, začne z napadi. Kar se rojanskih jasli tiče, tudi sam menim, da bi jih lahko že odprli, in ne razumem, zakaj se to ni zgodilo. Glede kabinske žičnice pa bi rad poudaril, da delamo na tem, da zadevo uredimo. Pojdite na Kras, videli boste, da so skoraj vsi naklonjeni projektu. Nasprotovanje kabinski žičnici je del političnega napada. V Trstu po tradiciji nasprotujejo vsemu. Spomnite se, ko smo gradili parkirišče pri Sv. Jakobu: ko smo posekali štiri drevesa, je prišlo skoraj do upora. Jaz mislim, da mesto upravljamo dobro.

Ostaniva na Krasu. O ureditvi openskega strelišča v Spominski park se govori že leta. Kako dolgo bodo morali prebivalci in združenja še čakati na dokončno rešitev?

Mestnemu svetniku Štefanu Čoku sem zagotovil, da bomo sprostili 220 tisoč evrov. S tem denarjem bodo lahko uredili Park spomina.

Kdaj je realni rok za ureditev območja?

Denar bo na voljo takoj, kdaj bodo začeli z deli, pa ni odvisno od mene.