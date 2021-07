Poklicne ribiške ladje se selijo v Staro pristanišče

Ribiške ladje, ki so trenutno privezane ob pomolu na lesnem terminalu (kjer je nekdanji obrat Gaslini) in ob pomolu Venezia v neposredni bližini Eatalyja se bodo v prihodnjih mesecih preselile v Staro pristanišče. Luška kapitanija jim bo v sodelovanju s pristaniško upravo dodelila približno 120 metrov dolg morski pas med Adria terminalom in območjem, kjer imajo svojo bazo gasilci. Selitev je neizogibna, saj se bodo ob Gaslinijev pomol preselili žerjavi iz Starega pristanišča, v marini Sachetta pa bodo priveze morali vrniti združenju Assonautica.

To so sporočili na včerajšnjem srečanju pred tržaško veletržnico, na katerem so predstavniki lokalnih oblasti, luške kapitanije in deželne uprave med drugim prisluhnili tudi težavam, ki tarejo tržaške ribiče. Nad selitvijo ribiških ladij vsi ribiči niso zadovoljni, a druge alternative nimajo, saj morajo sedanje priveze zapustiti. Pogajanja o novi lokaciji za ribiška plovila so se začela, kot je povedal prvi mož tržaške luške kapitanije admiral Vincenzo Vitale, že novembra lani. »Že mesece delamo na tem projektu. Vseskozi smo se trudili, da v debato vključimo vse predstavnike interesnih skupin. Predsednik deželnega ribiškega združenja Agci Agrital Guido Doz je uspešno zagovarjal interese ribičev in mu smo mu znali prisluhniti,« je sprejemanje odločitve o novi lokaciji opisal admiral Vitale, ki je ob tem še dodal, da se bo v Staro pristanišče v prvi fazi preselilo okoli 20 ribiških ladij. Naknadno pa se bodo tja preselila še preostala flota. Skupno naj bi v Tržaškem zalivu ribe lovili s 60 ribiškimi plovili.