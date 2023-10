Poklon padlim pri spomenikih in obeležjih

Tako kot vsako leto se bodo župani vseh šestih občin na Tržaškem ob skorajšnjem 1. novembru poklonili spominu padlih s polaganjem vencev k spomenikom. V torek, 31. oktobra, bodo svoj mimohod začeli ob 9. uri v Nabrežini Kamnolomi (spomenik padlim), nato se bodo pomaknili proti vaškemu jedru (spomenik padlim borcem), od tod v Zgonik (spomenik pred občino), na Col (spomenik vsem žrtvam fašizma), k fojbi št. 149 oz. Bršljanovci, openskemu strelišču, bazovskemu šohtu, bazovski gmajni (spomenik štirim bazoviškim junakom), do Rižarne in Doline (spomenik v Spominskem parku), svoj krog pa zaključili v Miljah (na Trgu Marconi).

Druga delegacija se bo isti dan ob 8.45 z Malega trga odpeljala do avstro-ogrskega pokopališča na Proseku, nato do pokopališča pri Sv. Ani in v Škednju (spomenik žrtvam bombardiranja 20. aprila 1916), nadaljevala do Drevoreda D’Annunzio (plošča Beltramini 1945), spominskega parka pri Sv. Justu in krog zaključila na Velikem trgu.

Občina Zgonik se bo poklonila padlim v NOV s polaganjem vencev v torek, 31. oktobra: ob 11.50 Gabrovec (spominska plošča Furlan), ob 12. uri Proseška Postaja (pokopališče), ob 12.10 pokopališče na Proseku (spomenik), ob 12.20 v Križu (plošča ob nogometnem igrišču), ob 12.30 Samatorca (pokopališče, plošča Kokoravec); ob 18. uri v Zgoniku, ob 18.10 v Repniču (spominska plošča), ob 18.20 v Briščikih (hiša spomenik), ob 18.35 Gabrovec (spomenik), ob 18.45 Samatorca (spomenik), ob 19. uri Salež (spomenik), ob 19.15 Zgonik (pri vaškem in občinskem spomeniku).

Ob dnevu mrtvih se bodo tudi v Dolini poklonili spominu padlih borcev. SKD Valentin Vodnik in Sekcija VZPI - ANPI Dolina - Mačkolje - Prebeneg vabita k spomeniku na Taborju v sredo, 1. novembra, ob 15. uri. Zapel bo dolinski MPZ Valentin Vodnik, verski obred bo opravil župnik Tomaž Kunaver. V času, ko je ogrožen svetovni mir, je udeležba na svečanostih za vse, ki so življenje darovali za mir, svobodo in enakopravnost, nadvse pomembna.

Sekcija VZPI-ANPI za Opčine, Bane, Ferluge in Piščance prireja v sredo, 1. novembra, svečanost v počastitev spomina na padle v NOB. Zbirališče ob 9.30 v Prosvetnem domu, od koder bo krenil sprevod do spomenika na Narodni ulici in se zaključil na pokopališču. Govorila bosta Nina Kovačič in Boštjan Petaros, zapel bo združeni MPZ Tabor in Stane Malič.