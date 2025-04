Poklonili se bodo osvoboditeljem Trsta

Jurišni bataljon 30. divizije IX. korpusa je pred osemdesetimi leti iz Volčjega Grada krenil osvobajat Trst. V vasici pri Komnu, od koder so se borci podali proti mestu v zalivu, bodo danes ob 17. uri odprli razstavo Lepo je biti končno v Trstu, na kateri so zbrani dokumenti, fotografije in predmeti, ki spominjajo na dogajanje leta 1945.Glavna govorca bosta komenski župan Erik Modic in nekdanji državni sekretar Republike Slovenije Tilen Božič. Kulturni program bodo oblikovali Gojmir Lešnjak - Gojc, Andrej Zalesjak, Pihalni orkester Komen, Mešani pevski zbor Cominum in Kulturno-zgodovinsko društvo Triglav.