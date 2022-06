Poklonili so se prednikom v Bl'uncu (video)

Boljunski pritrkovalci so z udarjanjem na zvonove uvedli petkovo slavje ob odkritju starodavne vaške ure iz konca 18. stoletja, ki je v Boljuncu svojemu namenu začela služiti pred več kot stotimi leti. Staro mehansko uro je v 60. letih prejšnjega stoletja nadomestila električna ura. Stara ura je obležala na dnu zvonika, pred uničenjem jo je leta 2001 rešil Boljunčan Silvester Metlika. Rajko Maver - Lora je nato iz kupa železja in koles sestavil čudovit stroj. Pomagal mu je Stojan Glavina, trojica je tudi temeljito raziskala zgodovine bisera urarske tehnike in pripravila fotografsko razstavo. O stroju in njegovi zgodovini smo v daljši reportaži poročali v četrtek.