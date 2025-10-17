Pol stoletja etnografskega muzeja v Škednju

Škedenjski etnografski muzej praznuje letos častitljivih in okroglih petdeset let delovanja, posvečenega ohranjanju kulturne dediščine nekoč slovenske vasi na robu Trsta. Jubilejno praznovanje Abrahama bo potekalo jutri, ko bo ob 18. uri izpred cerkve sv. Lovrenca v Škednju krenil slovesni sprevod godbe in noš. Ob 18.30 se bo praznovanje preselilo v Dom Jakoba Ukmarja, kjer bo potekal osrednji del prireditve.

Več zgodb, skupen spomin

Dogodek nosi naslov 50 let zgodovine, kulture in skupnega spomina Škednja, publika se bo seznanila s petdesetletno zgodbo te škedenjske institucije, od njegove ustanovitve do današnjih dni.

Organizatorji poudarjajo, da je jubilej priložnost za praznovanje in skupen spomin na vse, ki so bili del muzeja – tako ustanovitelje kot številne prostovoljce in obiskovalce, ki so soustvarjali njegovo zgodbo. Kot so povedali, muzej praznuje pol stoletja obstoja in delovanja, vendar škedenjsko kulturno društvo gleda naprej z zavedanjem, da je kultura v Škednju živa.