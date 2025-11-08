VREME
Sobota, 08 november 2025
Pol stoletja spomenika padlim v NOB v Gročani

Pomembno obletnico bodo jutri ob 14.30 obeležili s svečanostjo. Govornik bo Marij Čuk, nastopil bo TPPZ Pinko Tomažič

Gročana
8. nov. 2025
    Pol stoletja spomenika padlim v NOB v Gročani
    Spomenik padlim partizanom v Gročani (ARHIV)
Petdeset let je minilo, kar so v Gročani postavili spomenik padlim partizanom iz Gročane in Peska, ki so svoje življenje žrtvovali v narodnoosvobodilnem boju proti fašizmu. Pol stoletja kasneje bo jutri ob 14.30 na vaškem trgu potekala svečanost. Ob tej priložnosti bodo predstavniki Občine Dolina s predstavniki krajevnega Slovenskega kulturnega društva Krasno Polje položili venec v spomin na padle. Slavnostni govornik bo novinar in pisatelj Marij Čuk.

Čustva in življenja za vojno

Spominski dogodek bo zaznamoval nastop Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, ki bo z izvajanjem skladb iz lastnega repertoarja udeležence popeljal v čas upora. Na sporedu bo tudi branje izvirnega dialoga Noči brez mesečine, ki bo boj za svobodo predstavil tudi z zasebnega vidika. Pri SKD Krasno Polje želijo namreč opozoriti, da vojna narodnoosvobodilni boj nista oddaljen, kolektiven dogodek, ampak sta prizadela resnične ljudi, njihova čustva in življenja.

Ob svečani proslavi bo v srenjski hiši v Gročani možen ogled razstave. Na ogled bodo predmeti iz časa partizanskega boja, ki so pripadali prebivalcem Gročane in Peska. V društvu pa so posebno veseli tudi razstave likovnih izdelkov, ki so jih izdelali učenci Osnovne šole Frana Venturinija iz Boljunca.

