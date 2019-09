Polet na Reko se jim ni posrečil

Ob četrtkovi stoletnici zasedbe Reke so bila štiri športna letala namenjena proti kvarnerskemu mestu. Dve letali sta že pred vzletom iz Pescare, rojstnega mesta Gabrieleja D’Annunzia, prejeli telefonsko sporočilo, da jima ni dovoljen vstop v hrvaški zračni prostor. Ker so bili pred tem za let dobili dovoljenje, je eno letalo vseeno poletelo, saj ni bilo pisnega sporočila o prepovedi vstopa na hrvaško ozemlje. »Ko smo prileteli do zračne meje s Hrvaško, so nam Hrvati sporočili, da je za nas hrvaški zračni prostor zaprt,« nam je zaupal Eugenio Sirolli, predsednik društva FlyStory, ki je priredilo spominski polet na Reko. »A po mednarodni letalski zakonodaji mora biti tovrsten ukaz utemeljen s konkretno grožnjo, npr. s prisotnostjo orožja na letalu. Vprašali smo zakaj, Hrvati so nam samo rekli, naj nemudoma začnemo leteti v krogu. Kakih 15 minut smo krožili nad morjem in čakali na odgovor, vse dokler niso ponovili, da ne smemo naprej, spet brez utemeljitve. Takrat smo vzpostavili stik z italijanskimi oblastmi, ki so nas obvestile, naj se obrnemo proti Italiji, saj bi v nasprotnem primeru vzletela hrvaška vojaška letala. Zato smo se vrnili v Pescaro, kjer smo več ur skušali vzpostaviti stik s kolegi, ki so vzleteli iz Barcelone in kraja Casale Monferrato,« pove Sirolli.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.