Policija aretirala več tihotapcev migrantov

V minulih tednih je obmejna policija iz Trsta aretirala več tujih državljanov zaradi kaznivega dejanja spodbujanja nelegalnih migracij.

Prvega tihotapca migrantov so aretirali 6. junija na mejnem prehodu Fernetiči. Ukrajinski državljan je v avtomobilu s poljsko registrsko tablico prevažal štiri nelegalne migrante.

Dan pozneje so policisti na Krasu ustavili voznika s srbskim državljanstvom, za katerim je vozil hrvaški državljan, ki je potem, ko je opazil policijo, peš zbežal v gozd. Policisti so v avtomobilu našli dva otroka in štiri odrasle, v bližnjem gozdu pa še šest migrantov (med njimi so bili štiri otroci), ki so bili del iste družine. Ugotovili so, da je tudi srbski državljan sodeloval z njimi, in ga aretirali.

10. junija so pri Pesku aretirali še enega ukrajinskega državljana, ki je tihotapil migrante. V avtomobilu je namreč prevažal šest nelegalnih priseljencev.

14. junija pa je policija aretirala še 31-letnega hrvaškega državljana, ki je vozil tri nelegalne migrante, 14- in 41-letna iranska državljana ter 26-letnega turškega državljana.

Policija je zaradi spodbujanja nelegalnih migracij v minulih dneh aretirala še dva ukrajinska državljana in enega srbskega, ki so bili stari od 36 do 50 let. V svojih avtomobilih so prevažali 22 nelegalnih migrantov s turškim državljanstvom, starih od 2 do 36 let.