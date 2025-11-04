Policija je po pretepih aretirala tri navijače

Iz tržaške kvesture so ravno sporočili, da so v sodelovanju s kolegi iz lombardijskega mesta Brescia aretirali trojico navijačev, ki naj bi bili med odgovornimi za nedeljske izgrede pred nogometno tekmo med Triestino in Brescio na tržaškem stadionu Nereo Rocco.

Navijači Brescie naj bi v Ulici San Pantaleone presenetili navijače Triestine, kjer se je vnel kratek a silovit pretep. Navijači so bili primitivno oboroženi, med drugim s pasovi in palicami. Policija poudarja, da se je med policijskim posegom zaradi pretepa en policist poškodoval, odnesel je desetdnevno prognozo za okrevanje.

Po hitri preiskavi so policisti oddelka Digos izsledili tri navijače, ki naj bi bili med odgovornimi. Dva sta člana "ultrasov" Brescie (stara 47 in 27 let) eden pa Triestine (star 49 let). Za osumljence so zaradi utemeljenega suma udeležbe v pretepu z obteževalnimi okoliščinami odredili hišni pripor, medtem pregledujejo policisti videoposnetke, da bi lahko izsledili druge organizatorje napada oziroma pretepače.