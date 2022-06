Policija naj bo prisotna tudi v manjših krajih

Nasilje ni dejanje ljubezni, niti na ozemlju manjše občine, kot je Občina Repentabor, zato je pomembno, da so sile javnega reda prisotne za preventivo. To je sporočilo današnjega postanka kombija policije na repenskem Placu, kjer so dopoldne delili gradivo za ozaveščanje o boju proti nasilju nad ženskami in to v treh jezikih – italijanščini, slovenščini in angleščini – saj želijo doseči čisto vse, poudarja tržaški kvestor Pietro Ostuni, ki je pozno dopoldne obiskal postojanko ter se srečal z domačo županjo Tanjo Kosmina in člani občinskega odbora ter pripadniki civilne zaščite.

To v okviru stalne kampanje, s katero skušajo konkretno pomagati ženskam, ki so žrtve nasilja, je poudaril kvestor Ostuni. Vsi, še zlasti pa žrtve nasilja, morajo vedeti, da so sile javnega reda prisotne, da so blizu žrtvam in jim skušajo pomagati ter da razpolagajo z instrumenti za preprečevanje oz. zatiranje takih in podobnih pojavov. Policija sodeluje tudi z raznimi združenji, prav pred nedavnim je sklenila dogovor z združenjem, ki se ukvarja tudi s prevzgojo storilcev nasilnih dejanj: potrebno je tudi to, saj v ozadju teh primerov se večkrat skrivajo psihološke težave ter prekomerno uživanje alkohola in opojnih substanc, pravi kvestor. Na Tržaškem niso zasledili povečanega števila primerov nasilja, vendar se je več žrtev odločilo se obrniti na policijo in to je pozitivno, meni kvestor, saj že dejstvo, da vedo, da za to obstajajo instrumenti, spodbudi številne ženske, da prijavijo take pojave.

Da je prisotnost sil javnega dela pomembna, poudarja tudi županja Tanja Kosmina. K sreči v Občini Repentabor ne beležijo primerov nasilja, tudi primer človeka, ki je pred nekaj leti na repenskem Placu iz avta nagovoril otroka, je bil izoliran socialni problem, drugih težav pa niso opazili. Sile javnega reda pa so občini vedno ob strani, tudi pri vsakodnevnih zadevah, poudarja županja.