Davi je policija preiskala sedež nevladne organizacije Linea d’ombra, ki nudi pomoč beguncem, to je stanovanje Gian Andree Franchija in Lorene Fornasir. V sklopu preiskave zaradi suma pomoči pri nezakonitem priseljevanju oz. tihotapljenju z ljudmi v pridobitniške namene so policisti zasegli osebne telefone, računalnik, društvene računovodske knjige in druge predmete. Tržaška kvestura je potrdila, da poteka od jutra na raznih lokacijah obsežna dejavnost v okviru preiskave zoper kriminalno združbo, dejavnost vodi oddelek politične policije Digos.