Policist ob meji ruši meddržavni dogovor

Nekaj dni pred uveljavitvijo zapore so se slovenski in italijanski predstavniki v Hrpeljah dogovorili, da prepoved ne bo veljala za lokalni tovorni promet. Na slovenski strani so sprva upali, da bo izjema veljala za celotno občino Hrpelje - Kozina, po vztrajanju na italijanski strani pa je obveljala izjema le za prevoznike iz Hrpelj, Kozine in ostalih vasi do meje. Z italijanske strani so bili na sestanku tržaška prefektinja Annapaola Porzio, tržaški župan Roberto Dipiazza in župan Doline Sandy Klun.

Težave so se začele, ko je Italija sredi junija 2017 prepovedala tovorni promet po cesti od mejnega prehoda Krvavi Potok (Pesek) do Bazovice. Italija je s tem rešila težav tovornega prometa tudi prebivalce vasi od Kozine proti meji in posledično povzročila, da je morala Slovenija tovorni promet na Kozini preusmeriti na avtocesto in na mejni prehod Fernetiči.

»Vsaka firma je plačala že najmanj deset kazni, sredi maja pa nam je zasegel celo tovornjak. Šofer ga je moral odpeljati v ograjen prostor v Dolino, čez štiri dni smo plačali 1100 evrov in ga dobili nazaj,« je težave z italijansko policijo opisal Martin Mahne iz podjetja Mahne, ki ima sedež tik ob slovensko-italijanski meji v Krvavem Potoku. Njegovo in sosednje podjetje Carpinus se namreč ukvarjata z dobavo drv (hlodovine in polen) za italijansko tržišče, zato je njun sedež tik ob meji več kot priročen.

Na nekdanjem mejnem prehodu Krvavi Potok - Pesek čaka tovornjake podjetja Mahne in Carpinus, voznike kaznuje, jim ukaže obrniti in jih pošlje v Italijo prek 25 kilometrov oddaljenih Fernetičev. Italijanski policist ruši mednarodni dogovor, je jasna hrpeljsko-kozinska županja. Na tržaški prefekturi zadeve ne komentirajo, ker je v teku spor pred mirovnim sodnikom.

Na obeh straneh so zato pod prepoved postavili dodatne table, ki dovoljujejo promet za stanovalce in avtobuse, vendar to za italijanske policiste ni bilo dovolj. Ti so namreč kmalu po uveljavitvi prepovedi začeli preganjati in kaznovati prevoznike s Kozinskega. Večina se je potem uklonila prepovedi in začela voziti v Italijo čez Fernetiče, tovornjaki podjetja Mahne in Carpinus, ki krenejo na pot dobesedno z meje, pa ne.

Posredovali so pri upravljalcu državnih cest v Italiji, družbi Anas, in jim uspeli dopovedati, da so se italijanski organi strinjali z izjemo za domače prevoznike. Sredi decembra lanskega leta je tako Anas izdal dokument, v katerem je jasno zapisal, da po državni cesti SS-14 (Pesek–Bazovica) lahko vozijo tovornjaki obeh podjetij s sedežem v Krvavem Potoku. Pod tablo za prepoved in prvo dopolnilno tablo so zato postavili še eno tablo, na kateri so napisali »dovoljeno za Krvavi Potok«.

»Večina italijanskih policistov od takrat dalje ne dela težav, razen enega,« pravi lastnik podjetja Carpinus Andrej Praprotnik.

Danijel Cek, Aljoša Fonda