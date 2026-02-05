Dolgo potovanje kultnega glasbenika

Ko je 18. maja pred skoraj petimi leti umrl italijanski kantavtor in večstranski glasbenik Franco Battiato, je bila njegova smrt glavna vest vseh državnih televizijskih in radijskih dnevnikov, dan kasneje pa tudi večjega dela italijanskega tiska. Pomenljiva in hkrati neobičajna izbira, do katere ne pride ravno pogosto, je bila očiten dokaz spoštovanja do umetniškega opusa sicilskega glasbenika in velike naklonjenosti občinstva do njegovih pesmi.

Najnovejši film Renata De Marie, Franco Battiato - Il lungo viaggio, ki bo v italijanskih kinodvoranah do sobote, 7. februarja, po prvem programu RAI pa ga bodo prikazali v nedeljo, 1. marca, je zanimiv biopic, ki izpostavlja Battiatovo življenjsko pot.

Oseminšestdesetletni režiser De Maria, ki se je širšemu občinstvu predstavil pred štiriindvajsetimi leti s filmom Paz!, posvečenim življenju striparja Andree Pazienze, se tokrat vrača na filmsko sceno z uspelim poklonom enemu izmed največjih italijanskih glasbenikov novejšega časa.

Zgodba je najprej postavljena na Sicilijo, v čas, ko je bil Battiato otrok in se je kot samouk približal kitari, klavirju, celo cerkvenim orglam. Na vse inštrumente je igral po posluhu, ne da bi poznal not. Violinski ključ in notno črtovje je spoznal šele več let kasneje, ko se je odpravil v Milan, ker mu je postal domači kraj pretesen. Na začetku sedemdesetih let je stopil v stik z Juriem Camisasco, Giorgiom Gaberjem, Ombretto Colli, pevkama Alice in Giuni Russo, pisateljico Fleur Jaeggy, kasneje še z Giustom Piom; to so bili sodelavci, ki so bistveno vplivali na njegov uspeh in s katerimi je ostal prijateljsko povezan.

Film Renata De Marie ob spremljavi Battiatove glasbe obnavlja različne faze njegovega ustvarjanja, od začetnega eksperimentiranja z elektronske glasbo, ki ni naletelo na zaželeni uspeh, preko mistične faze, ko je načrtoval življenje v Tuniziji, do komercialnih skladb – kot jih je sam opredelil –, ki so kmalu postale velike uspešnice, priljubljene različnim generacijam. V ozadju prikaza Battiatovega življenja, tesnega odnosa, ki ga je imel glasbenik z mamo, in okoliščin, ko čustva včasih postanejo moteč element, se na velikem platnu odvijajo dogodki iz italijanske polpreteklosti, ki so danes že zgodovina.

Franco Battiato. Il lungo viaggio

Država: Italija 2026

Režija: Renato De Maria

Igrajo: Dario Aita, Simona Malato in Elena Radonicich