Tržaški policisti so ponoči posegli v hotelu pri Domju, kjer je bil nastanjen 29-letni turški državljan T.A., ki je nezakonito prispel v državo. Telematsko obvestilo so prejeli od slovenskih kolegov. Moškega, ki je izrazil namero, da bo zaprosil za politični azil, so prijavili na prostosti.