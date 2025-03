Policisti so mu rešili življenje

Policisti so včeraj rešili življenje 68-letnemu Tržačanu, ki je sklenil, da si vzame življenje. Njegova žena je poklicala enotno številko za klic v sili 112, saj je našla poslovilno sporočilo, na katerem je bil namig, hvala kateremu je policistom uspelo izslediti moškega. Od doma se je oddaljil z avtomobilom, vozilo so naposled odkrili na parkirišču ene izmed tržaških šol, kjer je nameraval narediti samomor s pomočjo izpušne cevi lastnega vozila. Napol zavestnega moškega so pravočasno našli, reševalci službe 118 so ga nato urgentno prepeljali v katinarsko bolnišnico.