Policisti v pristanišču zasegli pet tovornjakov

Tržaški policisti, pristojni za varovanje pomorske meje, so v tržaškem pristanišču zasegli pet tovornjakov, ki so bili namenjeni v Turčijo. Za vozila se je namreč izkazalo, da so ukradena. Policisti so pravočasno ukrepali in dragocen tovor zasegli pred izplutjem. Do akcije je sicer prišlo že preteklega 25. novembra a je novica v javnost prišla šele danes.

Tovornjaki, ki so jih zasegli policisti, so vredni okoli 500.000 evrov, organom pregona je uspelo v hitri akciji vozila najti med tisočimi drugimi v tržaškem pristanišču. Ukradeni tovornjaki so bili brez registrskih tablic. Vozila so policisti zasegli in jih predali tržaškemu sodišču.