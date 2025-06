Polnoletnim ustava, dojenčkom oljka

Občina Devin - Nabrežina je današnji praznik republike obeležila na trgu pred občino s preprosto in dobro obiskano prireditvijo, med katero so 18-letni občani prejeli v dar dvojezični izvod ustave (sveže jih je izdal Deželni svet Furlanije - Julijske krajine) - tiskanega in v digitalni obliki na USB ključku, družinam z novorojenčki pa so izročili sadiko oljke. Slovesnost je uvedla italijanska himna, ki jo je zaigrala gojenka Glasbene matice Lara Fortunat, in dvig zastave ob spomeniku padlim v vseh vojnah.

Župan Igor Gabrovec je v svojem govoru poudaril pomen praznika, ko mineva 79 let od referendumskega glasovanja o državni ureditvi, ko so istočasno potekale tudi prve svobodne, večstrankarske volitve z udeležbo žensk. »Draga dekleta in dragi fantje, mlade ženske in moški, vi ste naša prihodnost,« je župan nagovoril zbrane 18-letnike. »Svet ni popoln, ni idealen, a v vas vidim več navdušenja kot skrbi, veliko energije in željo po spremembah, kar mi vliva upanje. Svet, ki vas čaka, je zapleten in obenem očarljiv, poln izzivov, a tudi neverjetnih priložnosti. Vem, da imate vse potrebno, da se z njim soočite in ga preoblikujete s svojimi idejami in zavezanostjo,« je še dejal. Spomnil jih je, da so pridobili tudi aktivno in pasivno volilno pravico ter jih spodbudil, naj se udeležijo volitev, morebiti tudi kot kandidati.

Družinam z novorojenčki je občina (zastopali so jo tudi odborniki Irene Blasig, Lorenzo Celic in Lorenzo Corigliano) podarja oljko, saj spada k značilnostim domačega okoliša, a je hkrati simbol miru in rastlina, ki svoje korenine trdno razvije v zemljo ter ob primerni negi raste in se krepi desetletja, tudi stoletja.