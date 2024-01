Pomembno je pretrgati cikel nasilja

»Nobenega nasilnega dejanja ne smemo opravičevati. Vsak posameznik ima ogromno možnosti, da si pomaga in premaga nasilje.« Tako je prepričana psihologinja in psihoterapevtka Maja Sedmak Cvelbar, ki je bila skupaj s kolegom Iztokom Spetičem gostja ponedeljkovega večera v Društvu slovenskih izobražencev. Strokovnjaka sta z urednico Radia Trst A Lucijo Tavčar sooblikovala večer Med ljubeznijo in posestjo - nasilje nad ženskami v Italiji in Sloveniji.

»Psihološko nasilje je težko definirati, ker je nevidno. Zato je tudi izredno težko dokazljivo,« je uvodoma pojasnila Sedmak Cvelbar. Do njega ponavadi prihaja, ker želi moški nadzorovati žensko in jo velikokrat ponižuje, sama pa tega ne opazi. Spetič problem vidi predvsem v družbenem sistemu, v katerem se nam tako vedenje zdi normalno in smo ga vajeni. »Živimo v družbi, ki nas razvaja. Med pandemijo je bilo opaziti, da lahko hitro poči, ko nam postavijo določene meje,« je izpostavil Spetič. Na to vpliva tudi nova tehnologija, s katero imamo takoj vse na razpolago, je še dejal.

Kot je opozorila moderatorka večera, je nasilje prisotno prav v vseh starostnih skupinah in družbenih razredih. »Nimamo več soočanja z drugačnimi mnenji, mladi pa zato nimajo izkušenj s premagovanjem frustracij,« je pojasnila Sedmak Cvelbar. Da smo nestrpni in ne znamo več čakati, je opaziti tudi v tem, da stalno pogledujemo v telefon, ko čakamo na avtobus. Tako nismo več v stiku s tem, kar čutimo, in bežimo od svojega čutenja, je prepričan Spetič. O čustvih je spregovorila tudi psihologinja in zatrdila, da morajo že otroci razumeti svoja in jih ne smejo potlačiti. »Čeprav v partnerskem odnosu navadno ne gre za to, ampak je problem v tem, da moški vidi partnerko kot objekt,« je izpostavila. Storilci nasilja so sicer bili ponavadi tudi sami njegove žrtve in so se zato privadili takih dejanj.