Pomoč terminalnim bolnikom

Društvo Amici Hospice Pineta del Carso išče nove prostovoljce in prostovoljke, ki bi se pridružili njihovi solidarnostni družini. Glavno društveno poslanstvo je pomagati terminalnim bolnikom in bolnicam središče paliativne oskrbe Hospice v Nabrežini, pa naj bo to z objemom, nasmehom ali dobro besedo. To so tudi tri glavne značilnosti, ki jih morajo nove sile imeti. Razen želje po pomoči bližnjemu ne zahtevajo drugih pogojev. Prijavijo se lahko mlajši ali starejši posamezniki, ne glede na njihovo izobrazbo ali osebne in poklicne izkušnje. Pred začetkom dela prostovoljce čaka izobraževalni tečaj, na katerem jim bo predsednica Roberta Vecchi posredovala dragocene nasvete in potrebno znanje. Naloga ni lahka – odkrito priznajo člani društva – saj morajo stati ob strani pacientom, ki se bližajo koncu svojih dni. Posameznika pa obogati s prepričanjem, da je pomagal bližnjemu, razlagajo.

Društvo, ki letos praznuje dvajset let delovanja, skuša na najrazličnejše načine olepšati ali vsaj olajšati vsakdan onkološkim pacientom. Stojijo jim ob strani kakor le potrebujejo, obiskujejo jih v središču, pa tudi zanje hodijo po potrebnih opravkih. Če je potrebno, za revnejše in šibkejše bolnike tudi zberejo ali nakupijo obleke in osnovne življenjske potrebščine. Redno prirejajo vrsto družabnih dogodkov, od božičnice in pustovanja do solidarnostnega motozbora. Ob tem ne zmanjkajo niti skupna kosila. Protikoronski ukrepi so nekoliko spremenili pravila prireditev, so pa pri društvu zato postali še dodatno iznajdljivi in pozorni. Njihove vrste marsikdaj krepijo dijaki Zavoda združenega sveta iz Devina ter študenti medicine ali zdravstvenih ved. Kdor želi postati del dobrosrčne sredine, naj pokliče na telefonsko številko 333 5803334 (Kati).