Pomorski muzej bodo začeli urejati konec junija

Del Skladišča 26, v katerem bo dom dobil Pomorski muzej, bo do konca junija vendarle dočakal začetek prenove. Občina Trst bo v prihodnjih dneh objavila definitivno oddajo naročila v vrednosti 22 milijonov evrov družbi Edilcostruzioni iz Mark. Po tej objavi bodo drugi udeleženci javnega razpisa za izbor izvajalca del imeli 35 dni časa za pritožbo. Če pristojni občinski uradi ne bodo prejeli nobene pritožbe, bodo lahko objavili izvršno oddajo naročila in naposled prenovo poslopja zaupali dotičnemu gradbincu, ki je z ekonomsko najugodnejšo ponudbo premagal druge konkurente. S tem pa se bo naposled začela prenova skladišča, v katerem želi Občina Trst po načrtih španskega arhitekta Guillerma Vazqueza Consuegre urediti sodoben Pomorski muzej, ki naj bi zaživel predvidoma konec leta 2024 (dela bi morala trajati 900 dni).

Pred dnevi so predstavniki občinskih oddelkov za načrtovanje definirali še zadnje poklicne profile, ki bodo vključeni v proces prenove. Tej operaciji so namenili malo manj kot 360 tisoč evrov. Zdaj to dejansko pomeni, da možnost, da bi v delu Skladišča 26, ki je bliže centru mesta, vdahnili novo življenje, postaja vse bolj konkretna. Vrednost celotne naložbe bo sicer 33 milijonov evrov, 22 milijonov bo šlo za prenovo stavbe, sedem milijonov za nakup muzejske opreme, preostali del za davek na dodano vrednost. Denar za ureditev novega muzeja je Občina Trst dobila od ministrstva za kulturo (skupno nakazilo v vrednosti 50 milijonov evrov).