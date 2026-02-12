Pomorski muzej in urbani športni park naj bi bila nared do poletja

Kot kaže, smo se že navadili, da se skoraj nobena večja načrtovana naložba ne zaključi v predvidenih rokih. Tudi prenova Starega pristanišča in sosednjega barkovljanskega nasipa ni izjema. Tokrat bomo v fokus postavili ureditev Pomorskega muzeja in urbanega športnega parka. Prvi bi po prvotnih napovedih moral biti končan že oktobra 2024, drugi pa bo - če ne bo prišlo do novih zapletov - zamujal le nekaj mesecev.

Začnimo pri muzeju morja, ki bo zaživel v Skladišču 26. Projekt je rezultat mednarodnega natečaja iz leta 2019, na katerem je bil izbran mednarodno priznani španski arhitekt Guillermo Vazquez Consuegra, v zmagovalnem konzorciju pa je bil tudi tržaški biro MADS & Associati. Izvedbena projektna dokumentacija je nastajala v letih 2020-2021, gradnja pa se je začela jeseni 2022. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje iz Terama, Edilcostruzioni Group. Pogodbena vrednost gradbenih del je takrat znašala malo manj kot 20 milijonov evrov, celotna investicija z opremo pa naj bi bila vredna 33 milijonov evrov.