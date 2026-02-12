Pomorski muzej in urbani športni park naj bi bila nared do poletja

Kot kaže, smo se že navadili, da se skoraj nobena večja načrtovana naložba ne zaključi v predvidenih rokih. Tudi prenova Starega pristanišča in sosednjega barkovljanskega nasipa ni izjema. Tokrat bomo v fokus postavili ureditev Pomorskega muzeja in urbanega športnega parka. Prvi bi po prvotnih napovedih moral biti končan že oktobra 2024, drugi pa bo - če ne bo prišlo do novih zapletov - zamujal le nekaj mesecev.
Začnimo pri muzeju morja, ki bo zaživel v Skladišču 26. Projekt je rezultat mednarodnega natečaja iz leta 2019, na katerem je bil izbran mednarodno priznani španski arhitekt Guillermo Vazquez Consuegra, v zmagovalnem konzorciju pa je bil tudi tržaški biro MADS & Associati. Izvedbena projektna dokumentacija je nastajala v letih 2020-2021, gradnja pa se je začela jeseni 2022. Za izvajalca del je bilo izbrano podjetje iz Terama, Edilcostruzioni Group. Pogodbena vrednost gradbenih del je takrat znašala malo manj kot 20 milijonov evrov, celotna investicija z opremo pa naj bi bila vredna 33 milijonov evrov.
Ambiciozen projekt predvideva konservatorsko obnovo zgodovinske stavbe ter njeno nadgradnjo z novimi sodobnimi elementi. Prav ti elementi so gradbincem do zdaj povzročali največ težav. Najprej jim je lase belil stekleni prizidek, razgledni prostor, imenovan Mirador. od koder se bo raztezal 360 -stopinjski pogled na celoten Trst. Ko smo že mislili, da bo Mirador največji zalogaj, je vse skupaj še bolj zakomplicirala velika spiralna stopniščna konstrukcija, ki tehta kar 81 ton. Prav ta dva gradbena elementa sta bila glavna razloga, da je gradbeno podjetje večkrat moralo na občino vložiti prošnjo za preložitev terminskega roka za dokončanje del.
Nekaj sto metrov bolj naprej, v smeri proti Barkovljam, je videti drugo gradbišče. Tam se po načrtih ljubljanskega biroja Enota rojeva urbani športni park, na katerem bo mogoče prakticirati različne športne dejavnosti (padel, odbojko na mivki, rolkanje, košarko, kolesarjenje). Naložba je vredna 4,7 milijona evrov, dela pa izvajata tržaška gradbinca Mari & Mazzaroli in Rosso. Po prvotnih načrtih bi z deli morali končati konec januarja letos.
