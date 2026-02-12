Kakovost zraka se izboljšuje, a še vedno ne dovolj

Prehrana, šport kajenje in stil življenja so odločitve posameznika. Glede zraku, ki ga vsakodnevno vdihujemo, pa nimamo izbire. Kakovost zraka na Goriškem je bil naslov včerajšnjega posveta, ki je potekal v Xcentru v Novi Gorici. Novogoriški župan Samo Turel se je veselil množičnega odziva udeležencev in strokovnjakov. Poudaril je, da smo od emisij in kakovosti zraka odvisni vsi, še posebej ranljive skupine, ter dodal, da zrak ne pozna meja in ga je treba obravnavati čezmejno.

Onesnažen zrak je mešanica različnih snovi, je pojasnila Majda Pohar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Med najpomembnejšimi onesnaževali so delci, pri čemer je v Sloveniji največ težav z njimi v zimskem, hladnem delu leta. V glavnem gre za delce ogljika, ki se vežejo z drugimi snovmi. »Čim manjši so, tem bolj so škodljivi,« je poudarila Pohar in razložila, da fini delci prodrejo v pljuča, prehajajo v kri in dosežejo druge organe.

Kristina Glojek z Univerze v Novi Gorici je predstavila rezultate meritev zraka v Solkanu v sklopu projekta Airless. Izsledki kažejo, da so v hladni polovici leta koncentracije delcev, manjših od enega mikrona, do dvakrat višje, predvsem zaradi izgorevanja biomase in drugih lokalnih virov. Poleti pa se poveča raven ozona, ki ga prinese veter s Padske nižine in obale. Zaznali so tudi prisotnost toksičnih kovin, vključno s svincem. Livarna v Solkanu predstavlja lokalni vir kovinskih delcev, zlasti svinca, pri čemer so povišane koncentracije zaznali predvsem v času njenega obratovanja.

Kakovost zraka se v zadnjih letih sicer izboljšuje, vendar še vedno ne dovolj. V Gorici sta na primer koncentracija ozona in delcev PM2,5 znotraj dovoljenih mejnih vrednosti, medtem ko bodo z vidika strožjih standardov, predvidenih za leto 2030, potrebne dodatne izboljšave, meni Massimo Telesca, vodje oddelka za kakovost zraka ARPA FVG.