»Spomenik na fojbi se širi, Park miru pa čaka«

Italijanski dnevnik Il Manifesto je v torek, 10. februarja, objavil reportažo tržaške dopisnice Marinelle Salvi z naslovom Foibe, la pace che non c’è (Fojbe, mir, ki ga ni), ki govori o neizpolnjenih obljubah v zvezi z openskim Parkom miru. Novinarka predstavlja življenjsko pot Pinka Tomažiča in obsojencev na drugem tržaškem procesu, piše pa tudi o ustreljenih slovenskih antifašistih na gmajni pri Bazovici. Pred nekaj dnevi je Il Manifesto v vidiku dneva spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre objavil intervju s Stojanom Spetičem.

Marinella Salvi piše, da je bil državni spomenik na bazovskem šohtu sad dogovora, ki je predvideval istočasno ureditev Parka miru na strelišču na Opčinah. Spomenik na fojbi, kot znano, stoji na zemljišču, ki ga je borštanska srenja odstopila tržaški občini v zameno za openski projekt. Za dogovor, ki ga Občina Trst ni uresničila, si je prizadeval predvsem tedanji dolinski župan Edvin Švab.