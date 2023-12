Ponoči reševali pet ljudi zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so na dveh različnih domovih, enem v samem mestnem središču in drugem v mestni okolici na območju tržaške občine ponoči reševali pet ljudi, ki so se zastrupili z ogljikovim monoksidom. Kaže, da je v obeh primerih šlo za posledice slabega delovanja peči na drva in da je v stanovanjih zmanjkalo kisika. Operaterji interventne telefonske številke za klice v sili 112 so prejeli klica na pomoč in na prizorišči skupno poslali tri reševalna vozila. V prvem primeru so v bolnišnico odpeljali štiri osebe, v drugem pa eno. Vse so sprejeli z zeleno triažno kodo na srečo brez hujših znakov zastrupitve. Zdravstvenemu osebju so pri reševanju v obeh primerih pomagali gasilci.