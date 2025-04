Ponoči v Trstu umrl motorist in dva sta se poškodovala

Današnja noč je bila v Trstu za motoriste tragična. V dveh različnih nesrečah je en voznik motorja izgubil življenje, druga dva pa sta se poškodovala, eden huje.

Do najhujše nesreče je prišlo na hitri cesti ob izvozu za Ulico Malaspina proti Dolini. Med 2. in 3. uro sta trčila 46-letni in 28-letni motorist. Po neuradnih informacijah naj bi voznik avtomobila za njima enega od dveh povozil in pobegnil. Za 46-letnika ni bilo več pomoči in je obležal na mestu mrtev. Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118 kljub vsem prizadevanjem mu niso mogli več pomagati. 28-letnega motorista pa so z reševalnim vozilom prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da si je poškodoval ramo. Na kraju so bili poleg reševalcev tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter policisti. Hitra cesta je bila v smeri Doline do jutra zaprta.

Druga oz. kronološko prva nesreča se je pripetila okrog 1. ure v Ulici Salata, kjer je 21-letni motorist silovito trčil v avtobusno čakalnico. Reševalci službe 118 so ga stabilizirali in ga prepeljali v bolnišnico. Ugotovili so, da si je zlomil stegnenico in gleženj in da je utrpel več poškodb, med drugim da je udaril tudi z glavo. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.