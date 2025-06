Ponosni, da bodo Milje »madžarsko pristanišče«

Delovanje terminala Adriaport, ki bo nastal na območju nekdanje naftne rafinerije Aquila v Žavljah, bo vplivalo na celotno ozemlje. V kolikšni meri bo vpliv pozitiven ali pa negativen, je danes težko reči, s pomočjo izvedencev pa se lahko preučijo prednosti in slabosti, ki bodo izhajale iz novega, miljskega dela tržaškega pristanišča. Delno so to storili v četrtek na srečanju, ki ga je v kavarni miljskega gledališča Verdi priredila revija Nord Adriatico Magazine.

»Danes zaposlujemo okrog 9000 ljudi, 6600 neposredno, druge pa posredno,« je pojasnil izredni komisar tržaške pristaniške uprave Antonio Gurrieri, »število se bo z miljskim terminalom in z ureditvijo območja v dolini pri Orehu povzpelo tudi po zaslugi madžarskih investitorjev, ki vlagajo v to ozemlje.« Območje nekdanje rafinerije je namreč v lasti madžarske družbe Adriaport oz. družbe Aquila. Pomorska industrija bo prinesla družbeni in urbanistični razvoj, so poudarili na srečanju, ki ga je povezoval odgovorni urednik revije Nord Adriatico Magazine Silvio Maranzana.

»Če je bil Trst glavna avstrijska luka, bodo Milje postale madžarsko pristanišče, kot je bila nekoč Reka,« je povedal miljski župan Paolo Polidori, »sanirali bomo zemljišča, ki bi drugače ostala neuporabljena, in na njih razvijali proizvodne dejavnosti.« Župan je spomnil, da se na ozemlju občine dela na dveh večjih območjih. Dolina pri Orehu bo namenjena večjemu parkirišču za tovorna vozila ter novi okolju prijazni obrtni in industrijski coni, kot izhaja iz dogovora, ki so ga sklenili občina, konzorcij Coselag in tržaško pristanišče. Terminal madžarskih investitorjev v Žavljah pa bo Milje spremenil v pristaniško mesto.