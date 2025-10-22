Ponudba turističnih nastanitev vse večja, cene padajo

Trst se je v zadnjih letih prelevil v zelo obiskano turistično destinacijo in vse več Tržačanov (a ne samo) je zagrabilo novo priložnost ter se odločilo za ponujanje turističnih nastanitev. V kolikšni meri pa je zanimanje za kratkoročni najem pravzaprav naraslo, smo povpraševali po agencijah.

»Ko sem odprla agencijo za upravljanje turističnih nastanitev leta 2018, so v Trstu delovale štiri tovrstne agencije, trenutno nas je okrog dvajset,« je povedala Marina Hager, upraviteljica agencije za kratkoročni najem Trieste Guest. Kar se tiče turističnih nastanitev, je tržaški trg v zadnjih letih toliko zrasel, da se približuje nasičenosti, meni posrednica.

Prav tako so nam potrdili tudi drugi posredniki, ki se ukvarjajo s kratkoročnimi najemi v Trstu. »Zanimanje za turistični sektor se je zelo povečalo. Naj vam samo povem, da smo nepremičninski posredniki pred dvema letoma iskali potencialne stranke, sedaj pa prej stranka pride do nas,« je za Primorski dnevnik dejal Simone Sapio, ki je v Trstu s sodelavci ustanovil nepremičninsko agencijo Unit House, kjer trenutno upravljajo 46 nastanitev. V zadnjih devetih mesecih so pridobili dvajset novih strank, do konca leta pa računajo, da bodo lahko ponujali do 60 nastanitev, je še povedal posrednik.

Veliko je tudi zasebnikov, ki se odločijo za odprtje turistične nastanitve v Trstu, to pa upravljajo neposredno in brez pomoči agencij. »Prva množična odprtja smo zabeležili v letih 2018 in 2019, pandemija covida-19 pa je nato mnoge prisilila, da so ukinili dejavnost. V letih 2022 in 2023 je število turističnih nastanitev spet močno naraslo in trenutno jih je v tržaški občini okrog dva tisoč,« je pojasnil Erik Prassel, upravitelj tržaške agencije Trieste Reception. Pristavil je, da število še naprej narašča, na kar kaže dejstvo, da so v zadnjih dveh letih cene začele padati.

Povprečna letna cena za nočitev znaša od 100 do 150 evrov na noč. Največ je povpraševanja za nastanitve v tržaškem mestnem jedru, priljubljene so tudi Barkovlje in nasploh lokacije ob morju.