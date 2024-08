Ponujajo tečaj slovenščine na višji stopnji znanja

»Kot Marx in Engels proletarce, poziva Društvo Slovencev miljske občine »Kiljan Ferluga« k združitvi jezikovnih korenjakov,« ki redno obiskujejo tečaje slovenskega jezika in pridobljeno znanje utrjujejo na višji stopnji znanja. Pri miljskem društvu so si namreč zamislili spletni nadaljevalni tečaj, na katerem bi lahko interesenti z različnih koncev nadaljevali na poti spoznavanja lepote in izzivov slovenščine. Udeležili bi se ga lahko tudi Slovenci, ki bi radi osvežili (jezikovne) spomine iz šolskih let, ki sta jih službovanje in življenje v pretežno italijanskem jezikovnem okolju nekoliko zasenčila.

Predsednica DSMO Kiljan Ferluga Fiorella Benčič opozarja na vrzel v ponudbi jezikovnih tečajev. Slovenska kulturna društva in druge italijanske izobraževalne ustanove že vrsto let sicer prirejajo tečaje slovenščine za odrasle.

Veliko je prijavljenih za začetniško stopnjo A1, bolj malo pa za naslednje, bolj zahtevne stopnje. Tem, ki vztrajajo, je namenjen nov tečaj miljskega društva. Zainteresirani naj pišejo na dsmomilje@gmail.com.