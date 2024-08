Ponujali so izdelke, ki jih ne najdemo v marketu

Med cilji odbora Društvene gostilne Prosek sta zagon delovanja Doma prosekarja in oživitev proseškega vaškega jedra. Minulo soboto so zato v organizaciji Gospodarskega društva na Proseku dvorišče Doma prosekarja prelevili v pravo razstavišče visokokakovostnih ginov, drugih žganih pijač in vina prosekar ter povabili krajevne proizvajalce, ki so v sklopu prvega Gin Vin Prosek Prosecco ponujali degustacije najrazličnejših pridelkov.

Kot pa pove sam naslov dogodka, je bil tokrat v ospredju gin. Pri ustvarjanju najrazličnejših okusov so proizvajalci s Tržaškega, iz Slovenije in Gradeža uporabili kraška zelišča, breskve, med in celo morsko vodo. Neobičajna ponudba pa je v Dom prosekarja privabila lepo število ljudi, ki so ob stojnici društva Prosekar imeli možnost okusiti tudi krajevno penino.

Gin je bil prava izbira

»Idejo, da bi priredili večer na temo gina, je imel član našega odbora. Vsaka novost je tu dobrodošla, saj želimo, da bi bil Dom prosekarja kraj za promocijo krajevnih proizvodov in torej na samo vina, temveč tudi drugih,« je povedal predsednik Društvene gostilne na Proseku Borut Sardoč. »Povabili smo krajevne proizvajalce gina z namenom, da bi tu ponujali butične proizvode oziroma take, ki se ne najdejo v vsakem marketu ali pa v velikih trgovinah. S prvo izvedbo dogodka smo zadovoljni, odziv je dober. Če bo možno, bomo prihodnje leto z veseljem ponovili,« je še dejal Sardoč.

Da je bil gin prava izbira, je potrdila skupina mladih, ki so se udeležili pokušnje na dvorišču Doma prosekarja in so tu spoznali nove okuse in proizvode. »Gin je zelo priljubljena alkoholna pijača, zato menim, da so organizatorji dogodka s to izbiro zadeli v polno,« so povedali udeleženci.