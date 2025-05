Popoldne shod za miljsko tekstilno tovarno Tirso

Pokrajinsko vodstvo sindikata CGIL je za danes popoldne ob 15.30 sklicalo solidarnostni shod v podporo zaposlenim v miljski tekstilni tovarni Tirso. Protest bo v Ulici dell’Orologio, torej pred glavnim vhodom v Lloydovo palačo, kjer domuje deželna vlada FJK.

Ob 16. uri bosta namreč pristojna odbornika Alessia Rosolen (delo) ter Sergio Emidio Bini (gospodarstvo) v Lloydovi palači srečala sindikalne predstavnike v zvezi z zadnjimi, sila negativnimi, novicami o krizi tovarne Tirso. Pordenonska skupina Roncadin, ki se v glavnem ukvarja s proizvodnjo zamrznjenih pic, je sprva nameravala prevzeti tovarno in tamkajšnje zaposlene, po tehtnem razmisleku pa so iz podjetja sporočili deželni vladi FJK, da ne bodo širili svojih dejavnosti. Poteza, so razložili, bi bila preveč tvegana. Zaposleni v tekstilni tovarni Tirso pa so spet ostali na prepihu, in to potem, ko je že kazalo, da je rešitev blizu. Sedaj jim znova grozi brezposelnost. Roncadin je tudi izključil gradnjo nove tovarne na Tržaškem, ki bi uravnovesila odpustitve v Tirsu.

O zapleteni sliki se bodo danes pogovarjali sindikati in deželna vlada, pri čemer CGIL pričakuje glasen shod v podporo zaposlenim.