»Popolnoma predana teritoriju in ljudem«

Da je bilo leto 2024 leto velikih izzivov, a tudi zadoščenj, je priznala repentabrska županja Tanja Kosmina, ki je hvaležna svojim občanom in občankam za zaupanje, ki so ga izkazali na volitvah, kar je koalicijski ekipi dovolilo nadaljevati z delom in projekti, ki so jih zastavili v prvi mandatni dobi. »Delali bomo na tem, da cilje čim prej uresničimo v dobrobit celotne naše skupnosti,« je dejala.

Tako kot je povedala na zadnjem zasedanju občinskega sveta v lanskem letu, so na občini nadvse ponosni nad izvedbo prepotrebnih razpisov za delovna mesta, ki so že v prvem tednu novega leta prispevali tri nove, ključne zaposlitve. »Končno bomo lahko okrepili in pomladili občinsko ekipo uradnikov, za katero sem prepričana, da bo uspela kljubovati vsem zahtevam današnje družbe,« je dodala.

Opozorila je na zaključek obnovitvenih del v Kraškem muzeju oziroma Trobčevi domačiji, »tako da smo kot občina pridobili prepotrebne večnamenske prostore. Že v poletnih mesecih smo tam, tik Kraške hiše, izvedli veliko dogodkov, koncertov, predavanj in nastopov, tudi v sodelovanju z združenjem staršev.«

Nekaj pa je tudi obžalovanja zaradi neuresničenih načrtov. »Zaradi pomanjkanja tehničnega kadra zlasti v zadnjem letu in zelo zapletenega načrta nam ni uspelo nadaljevati projekta o preureditvi stare šole na Colu,« je zaupala. Prvo fazo projektiranja so sicer zaključili, za naslednje korake pa so bili primorani stopiti v stik s predstavniki enote za deželno decentralizacijo EDR, ki je zagotovila podporo pri izvajanju naslednjih faz. »Projekt je vreden 1,3 milijona evrov, ki pa ga na podlagi pravil novega kodeksa za javna naročila z dne 1. julija 2023 občina ne sme voditi sama. Zadevi vsekakor sledimo, saj bo objekt v prihodnje izjemna pridobitev, pa ne le za občino, pač pa tudi za vsa društva, ki delujejo na ozemlju.«

